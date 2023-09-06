П’яний чоловік погрожував підірвати гранату на АЗС у центрі Кропавницького (відео)

Іван Вигівський: Сьогодні завдяки точним діям патрульних поліцейських вдалося запобігти людським жертвам у Кропивницькому.

Нетверезий чоловік у центрі міста на АЗС погрожував людям підірвати гранату. Як виявилося потім, лише на словах. Але в той момент загрозу сприймали як реальну.

Громадяни викликали поліцію. Коли чоловік побачив патрульних, сів у авто та почав тікати. Патрульні намагались зупинити та заблокувати автомобіль втікача, але той продовжував рух. Тоді один з правоохоронців здійснив постріл у колесо з табельної зброї — завдяки цьому зловмисник був зупинений та затриманий. І, як наслідок, не нашкодив життю та здоров’ю людей.

Це затримання — яскравий приклад того, чому для захисту законослухняних громадян та забезпеченню безпечного середовища поліцейські повинні мати при собі та без остраху доцільно використовувати табельну вогнепальну зброю. І це питання не може бути дискусійним.

Національна поліція України