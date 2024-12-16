П’ять років ув’язнення отримав киянин за нанесення тяжких тілесних ушкоджень колезі

Між двома працівниками будівельної компанії стався словесний конфлікт, в результаті якого один з них наніс удар в шию шматком розбитого скла потерпілому. Наразі суд визнав нападника виним та призначив йому покарання у вигляді п’яти років позбавлення волі.

Нагадуємо, у вересні минулого року до чергової частини Голосіївського управління поліції надійшло повідомлення про те, що на вулиці Антоновича поранено чоловіка. На виклик негайно прибули лікарі швидкої медичної допомоги та слідчо-оперативна група територіального управління поліції для документування злочину.

Потерпілого з колото-різаною раною шиї медики невідкладно госпіталізували у лікарню.

Під час досудового розслідування слідчі вставновили, що 48-річний потерпілий працював будівельником у приватній компанії. Напередодні події він разом з колегою знаходився у приміщенні, де під час бесіди між ними виникла сварка. Щоб уникнути конфлікту, чоловік вийшов на вулицю, втім його наздогнав колега та шматком розбитого скла, який знайшов на землі, наніс удар в область шиї після чого втік.

Тоді, по «гарячих слідах» поліцейські Голосіївського управління поліції встановили місцезнаходження та затримали 39-річного нападника у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України.

Слідчі Голосіївського управління поліції, за процесуального погодження з окружною прокуратурою, повідомили фігуранту про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 121 Кримінального кодексу України – умисне тяжке тілесне ушкодження.

Зібравши необхідну доказову базу правоохоронці скерували обвинувальний акт до суду. Днями Голосіївський районний суд столиці виніс чоловіку вирок – позбавлення волі строком на п’ять років.

Відділ комунікації поліції Києва