П’ятеро осіб ошукали 32 потерпілих, збагатившись майже на чверть мільйона гривень

За процесуального керівництва Білопільського відділу Сумської окружної прокуратури 13 та 14 грудня 2022 року повідомлено про підозру п’яти жителям Сумської області, які за попередньою змовою ошукували довірливих людей, проводячи оборудки з використанням електронно-обчислювальної техніки (ч. 3 ст. 190 КК України).

За даними слідства, троє з підозрюваних, перебуваючи в слідчому ізоляторі, організували схему незаконного збагачення. До своєї незаконної діяльності ув’язнені залучили іще двох осіб, які перебували на волі. Усвідомлюючи потреби населення у воєнний час та користуючись їх вразливістю, підозрювані в мережі Інтернет на одній із популярних платформ створили акаунт, запропонувавши послуги пасажирських перевезень по Україні та за кордон. Бажаючим забронювати поїздку, представляючись диспетчером чи водієм, підозрювані пропонували придбати електронний квиток, сплативши певну суму на наданий рахунок. У подальшому люди у визначений час транспортні послуги не отримували, відтак втрачали кошти.

Більш того, під час спілкування з потерпілими підозрювані, користуючись необізнаністю деяких у сфері комп’ютерних технологій, повідомляли про технічний збій та необхідність повторення оплати для оформлення електронного квитка. Потерпілі слідували вказівкам шахраїв, вводили надані ними коди і втрачали всі наявні кошти – від 10 тис. грн до 44 тис. грн.

Загалом підозрювані в такий спосіб ошукали 32 особи, серед яких військовослужбовці та пенсіонери. Шахраї незаконно збагатились на 237 тис. грн. На даний час двом з них, які перебували на свободі, за клопотанням слідчого та прокурора рішенням суду обрано запобіжні заходи у вигляді тримання під вартою з можливістю звільнення під заставу.

Досудове розслідування здійснюється слідчими Сумського районного управління поліції Головного управління Нацполіції у взаємодії з кіберполіцією під процесуальним керівництвом прокуратури.

Сумська обласна прокуратура