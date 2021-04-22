Понад ₴4 млн. конфіскацію у власність держави у громадянина, який порушив порядок перетину лінії розмежування 

Громадянин, який рухався з боку тимчасово окупованої території до столиці, намагався у подвійному дні багажної сумки перемістити через лінію розмежування готівкові кошти у сумі 150 000 доларів США без наявності підтверджувальних документів про їх походження та без погодження переміщення цих коштів з представниками координаційного центру відповідно до законодавства.

Такими діями, він вчинив адміністративне правопорушення, оскільки перевищив допустиму суму готівкових коштів дозволену для переміщення з тимчасово окупованих територій у Донецькій та Луганській областях на контрольовану Україною території та не мав необхідних документів про походження грошей і дозволу на їх переміщення відповідно до вимог наказу Міністерства з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України № 52 від 14.07.2020 «Про затвердження Переліку і обсягів (вартості/ваги/кількості) обмежених або заборонених до переміщення через лінію розмежування та до/з гуманітарно-логістичних центрів товарів, а також товарів, які можуть бути віднесені до особистих речей».

Виявлені в ході поглибленого огляду готівкові кошти були долучені до матеріалів справи.

Районний суд Луганської області розглянув матеріали справи та постановив накласти на правопорушника за вчинення адміністративного правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 204-3 КУпАП адміністративне стягнення у виді штрафу з конфіскацією грошових коштів у розмірі 150 000 доларів США, що в еквіваленті за курсом НБУ становить 4 261 500 гривень.

Не погодившись із рішенням суду першої інстанції, громадянин вирішив оскаржити його в апеляційному порядку.

Луганський апеляційний суд, дослідивши матеріали справи та перевіривши доводи поданої апеляційної скарги, дійшов висновку, що доводи апеляційної скарги особи є безпідставними та такими, що задоволенню не підлягають, а постанова судді районного суду Луганської області є законною, обґрунтованою та належним чином мотивованою, підстав для її зміни або скасування не вбачається.

За результатом апеляційного розгляду постанову суду першої інстанції залишено без змін, апеляційну скаргу правопорушника – без задоволення.

У підсумку, правопорушнику доведеться сплатити штрафні санкції, а призначені до конфіскації у власність держави вилучені готівкові кошти за дорученням державного виконавця будуть перераховані до державного бюджету.