На Дніпропетровщині в апеляційній інстанції  ґвалтівник малолітньої дівчинки отримав 15 років позбавлення волі

Прокурори Дніпропетровської обласної прокуратури відстояли в суді апеляційної інстанції вирок мешканцю м. Дніпро за фактами зґвалтування малолітньої дитини та розбою (ч. 6 ст. 152, ч. 2 ст. 187 КК України). Його засуджено до 15 років позбавлення волі з конфіскацією майна та дані стосовно нього внесено до Єдиного реєстру осіб, засуджених за злочини проти статевої свободи та статевої недоторканості малолітньої особи.

Прокурори у суді довели, що у лютому 2020 року раніше судимий за зґвалтування місцевий мешканець, перебуваючи поблизу автозаправної станції міста, схопив 11-літню дівчинку за шию та, погрожуючи ножем, затягнув до лісосмуги.

Чоловік забрав у потерпілої 29 грн та, застосовуючи силу, зґвалтував її.

Наразі вирок набрав законної сили.

Відділ інформаційної політики Дніпропетровської обласної прокуратури