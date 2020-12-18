П’ятьом членам наркоугрупування, які збували метадон на території столиці, повідомлено про підозру

За процесуального керівництва Київської місцевої прокуратури № 2 викрито протиправну діяльність організованої групи осіб, які здійснювали збут наркотичної речовини метадон на території столиці (ч. 3 ст. 307 КК України).

За даними слідства, члени наркоугрупування закуповували наркотичні речовини у невстановлених наразі осіб, та збували їх дрібними партіями через так звані «закладки».

У ході контролю за вчиненням злочину проведено 3 оперативні закупки, за результатами яких встановлено та затримано 5 осіб, причетних до незаконної діяльності. Серед затриманих мешканці Київської, Черкаської та Дніпропетровської областей.

Під час проведення обшуків у фігурантів кримінального провадження вилучено наркотичну речовину метадон, обгортки «закладок», чорнові записи бухгалтерії та інші докази протиправної діяльності.

Наразі організатору та чотирьом учасникам угрупування повідомлено про підозру. Вирішується питання про обрання запобіжних заходів. Тривають слідчі дії для притягнення до відповідальності інших осіб, причетних до наркобізнесу.

За вчинене зловмисникам загрожує покарання до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Викриття зловмисників проводилося прокурорами спільно із Дарницьким УП ГУ НП в м. Києві, за оперативного супроводження ГВ БКОЗ ГУ СБУ в м. Києві та Київській області.

Київська міська прокуратура