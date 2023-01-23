У Хмельницькому в результаті вибуху гранати в багатоповерхівці загинули дві людини
Вибух у Хмельницькому трапився в одній з багатоповерхівок, вже стала відома можлива причина.
У понеділок, 23 січня, у Хмельницькому пролунав вибух в одній з квартир багатоповерхівки на восьмому поверсі, загинули дві особи.
Інцидент в обласному центрі трапився близько 11:00 на вул. Львівське шосе, йдеться у повідомленні поліції Хмельницької області у Facebook. За попередніми відомостями, у квартирі вибухнула граната.
“…правоохоронці виявили тіло чоловіка та жінку у вкрай важкому стані. Вона померла під час надання медичної допомоги. Загиблими виявились 24-річний уродженець Шепетівського району та 51-річна місцева жителька”, – зазначається у дописі.
У поліції додали, що чоловік та жінка разом працювали на одному з підприємств міста.
Поліцейські вибухотехніки під час огляду помешкання знайшли осколки гранати, ймовірно, розірвалася ручна граната – РГД-5. // УНІАН
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