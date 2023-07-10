П’ятьом мешканцям Чернігова повідомлено про підозру у вимаганні грошових коштів

За процесуального керівництва Чернігівської обласної прокуратури повідомлено про підозру п’ятьом чернігівцям у вимаганні, вчиненому повторно за попередньою змовою групою осіб, в умовах воєнного стану (ч. 4 ст. 189 КК України).

За даними слідства, п’ятеро чоловіків у вересні 2022 року налагодили злочинну схему з вимагання грошових коштів, шляхом застосування насильства та погрозами його застосування у разі відмови виконувати вказівки.

Підозрювані приїздили за місцем роботи та місцем проживання потерпілих осіб, силою саджали їх в автомобіль, після чого вивозили до заздалегідь визначеного місця та вимагали перерахувати грошові кошти на банківський рахунок, застосовуючи насильство або погрожуючи його застосуванням. Побоюючись за своє життя та здоров’я, потерпілі телефонували у пошуках коштів знайомим та рідним.

Задокументовано 4 факти вимагання грошових коштів на загальну суму понад 130 тис. грн.

Наразі підозрюваним обрано запобіжні заходи у вигляді тримання під вартою без права внесення застави.

Досудове розслідування здійснюється слідчими СУ ГУНП в Чернігівській області, за оперативного супроводу Управління СБУ в Чернігівській області.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Пресслужба Чернігівської обласної прокуратури