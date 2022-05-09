Одесит за $400 доларів намагався «домовитись» з прикордонниками про незаконний виїзд з України

У Могилів-Подільському правоохоронці задокументували зловмисника, який пропонував хабар прикордонникам

29-річний житель м. Одеса за 400 доларів США намагався «домовитись» з прикордонниками про сприяння у незаконному виїзді за межі України. Наразі вирішується питання щодо оголошення зловмиснику про підозру та обрання йому запобіжного заходу.

Злочин стався 8 травня в пункті пропуску «Могилів-Подільський — Отач». Під час перетину кордону чоловік не зміг надати документи, які б дозволили йому покинути межі України. Для того, щоб прикордонники «закрили очі» на порушення, зловмисник запропонував правоохоронцям гроші.

За цим фактом слідчим відділом поліції розпочато розслідування кримінального провадження за ч. 1 ст. 369 (Пропозиція, обіцянка або надання неправомірної вигоди службовій особі) Кримінального кодексу України.

За вчинене йому загрожує покарання – позбавлення волі на строк до 4 років.

Відділ комунікації поліції Вінницької області