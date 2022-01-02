У Києві п’яний водій збив на переході 11-річного хлопчика та втік з місця ДТП

За процесуального керівництва Київської міської прокуратури затримано та повідомлено про підозру 42-річному водієві, який у стані алкогольного сп’яніння на пішоходному переході збив малолітню дитину (ч. 1 ст. 286-1 КК України).

ДТП сталася 01.01.2022 року близько 9 години вечора у Подільському районі столиці.

За даними слідства, водій автомобіля BMW-730D, перебуваючи у стані алкогольного сп’яніння, під час перетину перехрестя просп. Свободи та вул. Світлицького здійснив наїзд на малолітнього хлопчика 2009 р.н., який переходив проїзну частину на зелений для пішоходів сигнал світлофору.

Після скоєння ДТП водій з місця пригоди зник та був затриманий за орієнтуванням в іншому районі столиці.

Постраждалого хлопчика з тілесними ушкодженнями у вигляді ЗЧМТ, ЗТГ, закритого перелому плечової кістки та іншими травмами госпіталізовано до лікарні.

Наразі вирішується питання обрання підозрюваному запобіжного заходу.

Досудове розслідування здійснюється СУ ГУ НП в м. Києві.

Київська міська прокуратура