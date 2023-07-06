У Вінниці псевдоконтррозвідник наживався на поранених захисниках

За винагороду у кілька тисяч доларів 36-річний вінничанин пропонував пораненому на фронті військовослужбовцю «посприяти» у переведенні до іншого лікувального закладу з подальшим визнанням його обмежено придатним для проходження військової служби у бойових підрозділах Збройних Сил України.

За словами начальника відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУНП у Вінницькій області Євгена Кронівця, затриманий представлявся співробітником контррозвідки Служби безпеки України. 36-річний безробітний вінничанин знайомився із захисниками, які проходили реабілітацію або лікування у медзакладах області, і пропонував їм свою «допомогу» у вирішенні різних питань.

Слідчі слідчого управління обласного главку поліції за оперативного супроводу співробітників СБУ та силової підтримки бійців «Альфи» затримали зловмисника під час отримання ним частини грошей – 2 тисяч доларів США у Вінниці.

Для документування злочинних дій вінничанина слідчі провели низку процесуальних дій. Під час обшуків правоохоронці вилучили докази протиправної діяльності чоловіка. Також у зловмисника поліцейські виявили набої до автоматичної зброї.

Слідчі перевіряють причетність зловмисника до аналогічних злочинів.

До обрання запобіжного заходу він перебуватиме в ізоляторі тимчасового тримання.

Дії затриманого слідчі слідчого управління обласного главку поліції кваліфікували за ч. 3 ст. 190 (Шахрайство), ч. 3 ст. 369-2 (Зловживання впливом) Кримінального кодексу України. За останньою статтею затриманому повідомлено про підозру.

Процесуальне керівництво здійснює Вінницька спеціалізована прокуратура у сфері оборони Південного регіону.

Фігуранту загрожує до 8-ми років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Відділ комунікації поліції Вінницької області