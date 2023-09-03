У ДТП на Хмельниччині двоє людей загинуло та троє травмувалось (фото)

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Дорожньо-транспортна пригода сталась вчора, 1 вересня, близько 21:00 години на автодорозі сполученням «Городище — Рівне — Старокостянтинів», поблизу м. Шепетівка.

Попередньо встановлено, що 56-річний житель м. Шепетівка, в стані алкогольного сп’яніння керуючи автомобілем «Citroen C-Crosser», виїхав на зустрічну смугу руху, де допустив зіткнення з автомобілем «ВАЗ 21099» під керуванням 45-річного жителя Житомирської області та автомобілем «Ford Escape» під керуванням 28-річного жителя с. Кам’янка Шепетівського району.

На Хмельниччині слідчі встановлюють обставини ДТП, в якій двоє людей загинуло та троє травмувалось

Внаслідок ДТП двоє пасажирів «ВАЗу», жителі Житомирської області 1988 та 1994 р.н., від отриманих травм померли на місці події.

На Хмельниччині слідчі встановлюють обставини ДТП, в якій двоє людей загинуло та троє травмувалось

Водії автомобілів «ВАЗ» та «Citroen», а також пасажир «Citroen», 35-річний житель м. Шепетівка, отримали тілесні ушкодження та були госпіталізовані до Шепетівської багатопрофільної лікарні.

Правоохоронці затримали водія автомобіля «Citroen C-Crosser» в порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України, транспортні засоби поміщено на спеціальний майданчик для тимчасово затриманих транспортних засобів.

За даним фактом слідчі відділу розслідування злочинів у сфері транспорту СУ ГУНП в Хмельницькій області відкрили кримінальне провадження за ч. 4 ст. 286-1 (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами в стані сп’яніння) Кримінального кодексу України і наразі встановлюють усі обставини події.

Сектор комунікації поліції Хмельницької області

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