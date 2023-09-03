У ДТП на Хмельниччині двоє людей загинуло та троє травмувалось (фото)

Дорожньо-транспортна пригода сталась вчора, 1 вересня, близько 21:00 години на автодорозі сполученням «Городище — Рівне — Старокостянтинів», поблизу м. Шепетівка.

Попередньо встановлено, що 56-річний житель м. Шепетівка, в стані алкогольного сп’яніння керуючи автомобілем «Citroen C-Crosser», виїхав на зустрічну смугу руху, де допустив зіткнення з автомобілем «ВАЗ 21099» під керуванням 45-річного жителя Житомирської області та автомобілем «Ford Escape» під керуванням 28-річного жителя с. Кам’янка Шепетівського району.

Внаслідок ДТП двоє пасажирів «ВАЗу», жителі Житомирської області 1988 та 1994 р.н., від отриманих травм померли на місці події.

Водії автомобілів «ВАЗ» та «Citroen», а також пасажир «Citroen», 35-річний житель м. Шепетівка, отримали тілесні ушкодження та були госпіталізовані до Шепетівської багатопрофільної лікарні.

Правоохоронці затримали водія автомобіля «Citroen C-Crosser» в порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України, транспортні засоби поміщено на спеціальний майданчик для тимчасово затриманих транспортних засобів.

За даним фактом слідчі відділу розслідування злочинів у сфері транспорту СУ ГУНП в Хмельницькій області відкрили кримінальне провадження за ч. 4 ст. 286-1 (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами в стані сп’яніння) Кримінального кодексу України і наразі встановлюють усі обставини події.

Сектор комунікації поліції Хмельницької області