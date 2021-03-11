В Николаеве полиция закрыла «массажный» бордель

В Николаеве бордель действовал под прикрытием массажного салона.

Об этом сообщили в отделе коммуникации полиции Николаевской области.

Для заведения арендовали жилое помещение с восемью комнатами, в нем посменно работали до десяти женщин. Стоимость часа их услуг составляла от 850 до 4500 гривен, а месячный доход салона – более 800 тысяч гривен.

Функции администратора салона выполняла 26-летняя женщина, она принимала звонки и деньги от клиентов, в том числе с помощью банковского терминала. Полученные деньги распределялись следующим образом: 60% организаторам, а остальные – девушкам. Клиентов находили через визитки, рекламу в интернете об услугах массажного салона и с помощью сайта.

Расследуется уголовное производство, начатое по части 2 статьи 302 Уголовного кодекса Украины («Создание или содержание мест разврата и сводничество с целью наживы»). // Преступности.НЕТ