У ДТП на Житомирщині пасажирка авто загинула, а водій отримав травми (фото)

Дорожньо-транспортна пригода сталася 11 січня близько 15:40 на трасі Київ-Чоп, поблизу с. Броників.

Попередньо, сталося зіткнення двох автомобілів: «Volkswagen», під керуванням 29-річного жителя Рівненщини, та ВАЗ, за кермом якого перебував 54-річний житель Брониківської громади.

На жаль, у результаті ДТП від отриманих травм 49-річна пасажирка ВАЗ, жителька Брониківської громади, загинула на місці події. Водій вказаного транспортного засобу отримав травми та був доставлений до лікарні.

За вказаним фактом слідчі розпочали кримінальне провадження за ч. 2 ст. 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) КК України.

Шановні водії, обирайте таку швидкість руху, щоб мати змогу постійно контролювати свій транспортний засіб і вчасно реагувати на зміну дорожньої ситуації. При потребі виконати маневр, не забувайте переконатися, що це буде безпечно для всіх учасників дорожнього руху.

Звягельський районний відділ поліції