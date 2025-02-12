Повідомлено про підозру двом російським окупантам, причетним до катування мешканця Миколаївщини

За процесуального керівництва Миколаївської обласної прокуратури командиру та заступнику командира 1 мср 1 мсб 205-ї окремої мотострілецької козачої бригади зс рф заочно повідомлено про підозру у порушеннях законів і звичаїв війни, вчинених за попередньою змовою групою осіб (ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 438 КК України).

За даними слідства, у вересні 2022 року, під час окупації села Євгенівка Снігурівської міської територіальної громади Баштанського району, підозрювані разом з іншими невстановленими представниками збройних формувань рф незаконно затримали місцевого мешканця.

Упродовж доби вони утримували чоловіка в нелюдських умовах та катували його, завдаючи численні удари руками, ногами та дерев’яною палицею по різних частинах тіла.

Досудове розслідування здійснюють слідчі СУ ГУНП у Миколаївській області.

Офіс Генпрокурора