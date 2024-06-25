Розбійника, який заліз у квартиру та ножем погрожував дівчині-підлітку, засуджено до 9 років ув’язнення

За підтримання публічного обвинувачення прокурором Дарницької окружної прокуратури 39-річного жителя м. Бровари засуджено за обвинуваченням у вчиненні розбійного нападу, поєднаного з проникненням у житло (ч. 3 ст. 187 КК України).

Прокурором у суді доведено, що влітку 2019 року в Дарницькому районі м. Києва чоловік вирішив пограбувати квартиру на першому поверсі. До житла він потрапив через балкон. В квартирі чоловік почав збирати у сумку мобільні телефони та планшети, які знайшов у кімнаті, а також шукав гроші та речі, які легко зможе продати. Втім, у кімнаті він побачив 15-річну дівчину. Вона мала порушення слуху, тож голосно кричати і просити про допомогу не могла.

Дівчина спробувала завадити незнайомцю пакувати вкрадені речі, однак отримала кілька ударів по обличчю. Після цього зловмисник штовхнув її на диван та продовжив шукати цінні речі. Коли дівчина знову пішла за ним, чоловік зачинив її у ванні, а потім почав погрожувати ножем, який взяв у кухні.

Після цього він втік з вкраденими речами, а дівчина звернулась по допомогу до сусідів, написавши їм на папері що трапилось.

Київська міська прокуратура