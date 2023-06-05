ВАКС оголосив у міжнародний розшук депутата-«слугу» з Київради Трубіцина

Вищий антикорупційний суд оголосив у міжнародний розшук депутата Київської міськради Владислава Трубіцина, обвинуваченого в одержанні 1,39 млн грн неправомірної вигоди.

Про це УНН повідомила речниця САП Ольга Постолюк.

Постолюк повідомила, що ВАКС сьогодні оголосив у міжнародний розшук депутата Київської міської ради.

САП подавала клопотання про міжнародний розшук Владислава Трубіцина, обвинуваченого в одержанні 1,39 млн грн неправомірної вигоди через те, що він вдруге не з’явився на судове засідання.

Як повідомляли «Схеми», Владислав Трубіцин, якого САП та НАБУ обвинувачують у хабарництві, 13 травня 2023 року виїхав за кордон у напрямку Польщі за дозволом голови Державної прикордонної служби Сергія Дейнеки на підставі листа від очільника Головного управління розвідки.

У Головному управлінні розвідки Міністерства оборони України прокоментували інформацію про те, що депутат Київради Владислав Трубіцин, який наразі є обвинуваченим у справі про хабарництво і вже двічі не з’являвся на засідання ВАКС, зміг виїхати за кордон у травні завдяки листу за підписом керівника ГУР Кирила Буданова.