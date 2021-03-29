Палію Броварського гуртожитку повідомлено про підозру

За процесуального керівництва Броварської окружної прокуратури повідомлено про підозру місцевому мешканцю в умисному підпалі під’їзду гуртожитку (ч. 2 ст. 194 КК України).

Слідством встановлено, що 27 березня цього року, зловмисник здійснив підпал під’їзду однієї з багатоповерхівок м. Бровари. Вогнем пошкоджено коридор, стелі, стіни, підлогу та підвіконня восьмого та дев’ятого поверхів під’їзду № 1 вказаної будівлі.

Наразі винуватця затримано. Йому повідомлено про підозру у вчиненні вказаного злочину. Вирішується питання про обрання запобіжного заходу.

Досудове слідство триває.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Пресслужба Київської обласної прокуратури