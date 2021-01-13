Подозреваемый во взяточничестве Лебедко уволился сразу после назначения его на топ-должность в ГФС

Бывший сотрудник Государственной фискальной службы Сергей Лебедко, который уже был задержан за взяточничество, написал заявление на увольнение по собственному желанию сразу после того, как его назначили и.о. начальника Офиса крупных налогоплательщиков ГФС.

Об этом УНН проинформировал собственный источник.

Так, Сергей Лебедко был назначен и.о. начальника Офиса крупных налогоплательщиков Государственной фискальной службы. Но как только это получило огласку в сети, он написал заявление об увольнении по собственному желанию.

Добавим, что в 2017 году он, выполняя обязанности начальника управления внутренней безопасности ГФС, был задержан на получении взятки в размере 66 млн грн и был уволен. Суд по этому делу до сих пор не закончился.

На сайте НАПК размещена декларация, которую Лебедко подал после увольнения в 2017 году, ежегодная декларация, представленная в мае 2020 года. Свежей декларации перед занятием последней должности он не подавал.

Как сообщал УНН ранее, Высший антикоррупционный суд исследовал несколько томов письменных доказательств по делу экс-главы Государственной фискальной службы Романа Насирова и руководителя департамента ГФС Владимира Новикова.

Напомним, бывший глава ГФС Роман Насиров и руководитель департамента Владимир Новиков обвиняются в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 364 УК Украины (злоупотребление служебным положением, повлекшее тяжкие последствия). Кроме того, экс-главе ГФС инкриминируют совершение преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 366 (служебный подлог, повлекший тяжкие последствия) Уголовного кодекса Украины.