Працівник патрульної поліції призначив мзду приватному підприємцю за перевозку товару через Уманський район

Черкаською обласною прокуратурою за результатами досудового розслідування скеровано до суду обвинувальний акт стосовно працівника патрульної поліції в місті Умань Управління патрульної поліції в Черкаській області за фактом одержання неправомірної вигоди (ч. 1 ст. 368 КК України).

Про це йдеться в повідомленні прес-служби Черкаської обласної прокуратури.

За даними слідства працівник патрульної поліції в ході здійснення своєї професійної діяльності висловив пропозицію приватному підприємцю надавати йому щомісячно неправомірну вигоду у сумі 10 000 гривень за безперешкодне перевезення промислової групи товарів через Уманський район Черкаської області.

Всього працівник поліції встиг одержати від приватного підприємця 20 000 грн неправомірної вигоди та був затриманий працівниками Територіального управління Державного бюро розслідувань та Черкаського управління ДВБ НП України під час чергового отримання коштів.

Досудове розслідування здійснювалося слідчими четвертого слідчого відділу (з дислокацією у м. Черкасах) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Києві.

Санкція ч. 1 ст. 368 КК України передбачає покарання у вигляді штрафу від однієї тисячі до чотирьох тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або арешт на строк від трьох до шести місяців, або позбавлення волі на строк від двох до чотирьох років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років.

УК