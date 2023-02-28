У Тернополі припинили діяльність ОЗГ, члени якої курували мережу підпільних гральних закладів

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Впродовж кількох місяців слідчі Головного управління Нацполіції Тернопільщини спільно з оперативниками карного розшуку відпрацьовували інформацію про діяльність на території обласного центру кількох ігрових закладів.

У ході проведення слідчо-оперативних заходів поліціянти встановили, що ще на початку серпня 2022 року група осіб в кількох мікрорайонах міста облаштувала ігрові заклади. Усі вони знаходилися в приміщеннях багатоквартирних будинків. Вивісок не було, всі зали працювали в закритому режимі, а до гри допускалися лише “перевірені” клієнти.

У Тернополі правоохоронці припинили діяльність ОЗГ, члени якої курували мережу підпільних гральних закладів

Організатори незаконних заробітків винайняли квартири та стежили за веденням бізнесу, підшуковували клієнтів та адміністраторів. Останні контролювали проведення азартних ігор, приймали ставки, а у разі виграшу видавали гроші. Окрім цього адміністратори стежили за чистотою приміщень та справністю комп’ютерної техніки.

У ході восьми санкціонованих обшуків, проведених під процесуальним керівництвом Тернопільської обласної прокуратури, правоохоронці виявили та вилучили гральне обладнання та оргтехніку, списки клієнтів, а також записи з усіма прибутками та видатками.

П’ятьом членам організованої злочинної групи уже оголосили підозру відповідно до частини 2 статті 203_2 (незаконна діяльність з організації або проведення азартних ігор, лотерей) та частини 3 ст 28 (вчинення кримінального правопорушення групою осіб, групою осіб за попередньою змовою, організованою групою або злочинною організацією)Кримінального кодексу України. Усім “бізнесменам” обрали запобіжний захід – особисте зобов’язання.

Працівники поліції наголошують, що робота з припинення та виявлення підпільних гральних закладів не припиняється. Правоохоронці просять громадян повідомляти на лінію «102» інформацію про функціонування на території міста та області будь-яких гральних закладів.

Відділ комунікації поліції Тернопільської області

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