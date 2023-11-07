В Одесі засуджено покидька, який убив працівницю кафе

Правопорушника засудили до позбавлення волі строком на п’ятнадцять років із конфіскацією майна.

Подія сталася у жовтні 2020 року в одному із закладів громадського харчування на вулиці Базарній в Одесі.

В ході досудового розслідування поліцейські встановили, що нетверезий зловмисник зайшов у приміщення кафе, де почав вимагати у працівниці виручку, мобільний телефон та потягнувся до каси. Отримавши відмову та опір від жінки, він зайшов за барну стійку, взяв зі столу ніж та двічі вдарив потерпілу у груди. Жінка продовжувала супротив, але зловмисник повалив її на підлогу та наніс третє смертельне ножове поранення. Від отриманих тілесних ушкоджень вона загинула на місці.

У цей час до кафе зайшла відвідувачка. Побачивши її, правопорушник схопив з каси 20 гривень та вибіг на вулицю, де й був затриманий, а згодом поміщений під варту.

«Слідчі провели досудове розслідування, зібрали достатньо доказів та висунули фігуранту обвинувачення у нападі з метою заволодіння чужим майном, поєднаному із насильством, небезпечним для життя та здоров`я особи, яка зазнала нападу, тобто розбої, поєднаному із заподіянням тяжких тілесних ушкоджень, а також в умисному вбивстві, тобто умисному протиправному заподіянні смерті іншій людині, вчиненому з корисливих мотивів. Ці злочини кваліфікуються за ч. 4 ст. 187 та п. 6 ч. 2 ст. 115 Кримінального кодексу України», – розповів слідчий слідчого відділення з розслідування злочинів, вчинених проти життя та здоров’я людини, відділу поліції № 2 Одеського районного управління поліції № 1, старший лейтенант поліції Олександр Сікорський.

Обвинувальний акт відносно порушника поліцейські скерували до суду, який, дослідивши зібрані ними докази, визнав обвинуваченого винним і призначив йому покарання у вигляді позбавлення волі строком на 15 років із конфіскацією майна.

Це не перший злочин, який скоїв чоловік: його вже судили за розбійний напад.

Одеське районне управління поліції № 1