Двом так званим членам «тервиборкому» в «лнр» повідомлено про підозру

За процесуального керівництва Луганської обласної прокуратури викрито та повідомлено по підозру двом організаторам псевдореферендуму на тимчасово окупованій території Луганщини.

Слідством встановлено, що у вересні 2022 року так звані «депутати» лнр ініціювали та проголосували за псевдозакон про фейковий референдум «лнр» щодо входження до складу рф.

23-27 вересня 2022 року було організовано підготовку та проведення незаконного волевиявлення.

В організації та проведенні фейкового «референдуму» на території м. Лисичанська Сєвєродонецького району Луганської області взяли участь двоє місцевих мешканців. Підозрювані обійняли посади «членів «територіальної виборчої комісії м. Лисичанськ».

Фігуранти організовували проведення псевдореферендуму в приміщенні одного з місцевих ліцеїв, а також здійснювали виїзди мобільних виборчих комісій по території м. Лисичанськ Сєвєродонецького району Луганської області.

Їм інкриміновано посягання на територіальну цілісність і недоторканність України та колабораційну діяльність (ч. 2 ст. 110, ч. 5 ст. 111-1 КК України).

Досудове розслідування здійснюють слідчі 3 управління ГУ СБУ України в Донецькій та Луганській областях.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Пресслужба луганської обласної прокуратури