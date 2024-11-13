Вбивство подружжя у Шептицькому районі Львівщини – підозрюваного взято під варту без застави

За процесуального керівництва Червоноградської окружної прокуратури повідомлено про підозру 36-річному мешканцю Шептицького району. Йому інкримінують умисне вбивство, крадіжку та незаконне заволодіння транспортним засобом (ч. 2 ст. 115, ч. 4 ст. 185, ч. 2 ст. 289 КК України).

За даними слідства, в період вересень-жовтень 2024 року підозрюваний проник у житло односельчанина та вкрав із сейфу мисливську гладкоствольну рушницю з патронами до неї. Також привласнив камуфляжний костюм, бінокль, мобільні телефони, ніж, військову аптечку та налобний ліхтарик.

Пізніше, через кілька днів чоловік вбив подружжя у їх будинку, що знаходиться поблизу села на території Шептицького району.

Підозрюваний спершу вистрелив з вогнепальної зброї у жінку, яка перебувала у приміщенні кухні. Згодом застав чоловіка на подвір’ї та вистрелив у нього. Потерпілі від завданих травм померли на місці події.

Після цього чоловік заволодів автівкою подружжя, за допомогою якої залишив місце злочину.

Завдяки злагодженим діям правоохоронців фігуранта підозрюваного розшукали та затримали.

За клопотанням прокурора підозрюваному обрано найсуворіший запобіжний захід – тримання під вартою без права внесення застави.

Слідчі дії тривають.

Досудове розслідування здійснюють слідчі відділення поліції №1 Червоноградського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції у Львівській області.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Відділ інформаційної політики Львівської обласної прокуратури