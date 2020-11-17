В Будапешті 23-річний українець позбавив життя колегу

В Будапешті розпочався судовий процес над 23-річним українським заробітчанином, який минулого літа вбив свого колегу у гуртожитку на вулиці Зріні в районі Ракошпалота угорської столиці

Згідно з обвинувальним висновком, увечері двоє чоловіків сильно посварилися. Причиною стала гучна музика, яку підозрюваний слухав разом з компанією.

Після сварки пройшов певний час, коли 23-річний українець вдарив свого сусіда ножем. При чому останній вже тоді спав. Травми виявилися смертельними, медикам не вдалося врятувати життя чоловіку.

Сам зловмисник зібрав речі та втік з місця події, але того дня співробітники поліції Угорщини перехопили його на угорсько-українському кордоні.

Наразі чоловік, якого звинувачують у вбивстві, стверджує, що припустився законної самооборони. За його словами він лише захищався коли його колега напав на нього, перебуваючи в нетверезому стані. Наступне слухання у справі відбудеться 29 січня. // 1-tv.com.ua