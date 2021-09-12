Пассажиры маршрутки избили водителя фуры, напавшего с газбаллончиком на их водителя (видео)

Подробности инцидента в Николаеве, в результате которого пассажиры маршрутки сильно избили водителя седельного тягача DAF.

Как выяснили «Новости-N», между водителем «ДАФа» и водителем маршрутки возник конфликт: они не поделили дорогу. После взаимного «обмена любезностями» в виде продолжительных сигналов и матерных пожеланий друг другу, водители продолжили движение.

Маршрутка остановилась на остановке общественного транспорта «Материальные ворота» ПО «Зоря»-«Машпроект». В этот момент фура догнала маршрутку и «зажала» ее на остановке. Из кабины выскочил разъяренный водитель с газовым баллончиком в руках. Он подскочил к водительской двери маршрутки, сорвал боковую шторку и несколько раз брызнул прямо в лицо водителю. Соответственно газ попал и в салон.

Однако в данном случае фуровод просчитался — разгневанные пассажиры маршрутки вышли из салона и принялись избивать его.

Водитель попытался укрыться в кабине, однако пассажиры достали мужчину и там. Досталось и ни в чем не повинному автомобилю — у него оторвали часть обшивки. Расправу прекратил подъехавший наряд полиции.

В результате инцидента пострадали 4 человека: водителя фуры с многочисленными травмами и подозрением на сотрясение головного мозга увезла скорая помощь. Также в больницу «скорая» увезла и водителя маршрутки, который получил сильные ожоги глаз и слизистых оболочек рта и носа. Кроме того, от воздействия газа пострадали двое пассажиров.

Для выяснения обстоятельств инцидента на место прибыла следственно-оперативная группа Ленинского райотдела полиции.