На Тячівщині затримали підозрюваного у розбійному нападі на свого приятеля

Сьогодні, 15 липня, зранку на лінію «102» звернувся староста одного із сіл у Тячівському районі та повідомив, що вночі в їх населеному пункті напали на чоловіка.

На місце події одразу ж прибула слідчо-оперативна група поліції та медики, які надали необхідну допомогу потерпілому. В той час правоохоронці встановили, що тієї ночі у 33-річного господаря в гостях перебував його 31-річний приятель. Під час розмови останній раптово напав на власника будинку. Він наніс йому столовими приборами травму руки та ноги, після чого мав на меті відібрати особисті речі потерпілого, однак в останній момент злякався і втік з місця події.

Співробітники кримінальної поліції швидко встановили місце знаходження фігуранта та затримали його. Наразі, відповідно до статті 208 КПК України, нападника помістили до ізолятора тимчасового тримання.

За даним фактом слідчі відкрили кримінальне провадження за ч. 4 ст. 187 Кримінального кодексу України, тобто Розбій, вчинений в умовах воєнного або надзвичайного стану. Такі дії караються позбавленням волі на строк від восьми до п’ятнадцяти років із конфіскацією майна.

Слідство у справі триває.

Поліція Закарпатської області