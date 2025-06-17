Керівник юридичної фірми вимагав 600 доларів за оновлення даних у ТЦК

Фігурант стверджував, що має знайомства серед посадових осіб територіального центру комплектування. Поліцейські затримали його під час отримання неправомірної вигоди. Йому загрожує до восьми років позбавлення волі.

Корупційну схему викрили співробітники управління стратегічних розслідувань в Тернопільській області спільно зі слідчими ГУНП за процесуального керівництва Тернопільської спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Західного регіону.

За даними слідства, керівник однієї з юридичних фірм запропонував військовозобов’язаному громадянину “допомогу” в оновленні його військово-облікових даних. Окрім того, він запевнив, що “клієнт” зможе безперешкодно залишити приміщення територіального центру комплектування без отримання бойової повістки.

Свої послуги фігурант оцінив у 600 доларів. Зловмисника правоохоронці затримали в порядку статті 208 КПК України під час отримання неправомірної вигоди.

На підставі зібраних доказів слідчі поліції повідомили фігуранту про підозру за ч. 3 ст. 369-2 Кримінального кодексу України (одержання неправомірної вигоди для себе за вплив на прийняття рішення особою, уповноваженою на виконання функцій держави, поєднане з вимаганням такої вигоди). Санкція статті передбачає до восьми років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Вирішується питання про обрання запобіжного заходу підозрюваному.

Поліцейські встановлюють інших осіб, які можуть бути причетні до цієї корупційної схеми.

Відділ комунікації поліції Тернопільської області