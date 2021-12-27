В Днепре мужчину ограбили в такси и выбросили из машины

В Днепре на улице Океанская двое пассажиров такси ограбили третьего и выбросили его из машины.

Об этом сообщает «Днепр Оперативный» со ссылкой на пресс-службу Патрульной полиции.

Как стало известно, 25 декабря мужчина шел по улице Океанской, когда возле него остановился автомобиль одной из служб такси. Двое мужчин-пассажиров из такси предложили подвезти, на что он и согласился. Во время движения неизвестные стали угрожать мужчине, отобрали у него деньги и вытолкали из автомобиля.

Прибывшие на место происшествия патрульные в переулке Океанском нашли двух неизвестных, похожих по описанию на злоумышленников. Их опознал потерпевший. У одного из обидчиков нашлись деньги, однако объяснить, где их взял, он не смог. Обоих правонарушителей копы передали следователям для установления всех деталей инцидента.