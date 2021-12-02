Поліція Бориспільщини затримала зловмисника за нанесення смертельних тілесних ушкоджень

Між двома чоловіками в селі Мартусівка, що на Бориспільщині 27-річний житель Харківщини наніс потерпілому множинні удари по тілу та голові, однак аби відвернути від себе підозри розповів поліцейським, що у товариша трапився епілептичний приступ.

Про подію до поліції повідомили місцеві жителі 27 листопада близько 10-ї години.

На місце події прибуло керівництво Бориспільського РУП та слідчо-оперативна група. Правоохоронці виявили тіло невідомого чоловіка віком 35-45 років, на тілі якого були наявні тілесні ушкодження.

Поліцейські встановили, що потерпілий проживав в підсобному приміщенні спільно з товаришем, який повідомив правоохоронцям про те, що у чоловіка нібито стався епілептичний напад, в результаті якого він впав і почав битися головою об каміння.

Однак, після проведення розтину стало відомо, що до смерті призвели травми, спричинені побиттям.

Поліцейські встановили, що сварка між чоловіками, котрі проживали разом трапилась напередодні ввечері після спільного розпиття алкогольних напоїв. Тоді ж зловмисник і наніс множинні удари товаришу.

Поліцейські затримали правопорушника в порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України. У скоєному лиходій зізнався.

За даним фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 121 (Умисне тяжке тілесне ушкодження) Кримінального кодексу України. Зловмиснику загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк від семи до десяти років.

За процесуальним керівництвом Бориспільської окружної прокуратури правопорушнику повідомлено про підозру у вчиненні даного злочину. Міру запобіжного заходу обере суд.

Наразі поліцейські проводять заходи для встановленню особи померлого.

Досудове розслідування триває.

Поліція Київської області