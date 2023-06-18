Росіянин зарізав 9-річну доньку і намагався скоїти самогубство

Чоловік вижив після невдалої спроби суїциду. За його життя борються лікарі.

У російському Челябінську батько вбив 9-річну доньку і намагався накласти на себе руки – вистрибнув з вікна, але вижив. Нині за його життя борються лікарі.

За даними каналу Shot, трагедія сталася вранці суботи, 17 червня, у центральному районі міста. Батько напав на дівчинку з ножем, доки дружина була на роботі.

Що штовхнуло його на вбивство дитини, поки не зрозуміло. Чоловік викинув москітну сітку з вікна, а потім стрибнув сам. Непритомного росіянина знайшли сусіди і викликали швидку. Порушено кримінальну справу за статтею “Вбивство”. // УНІАН