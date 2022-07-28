На Дніпропетровщині злочинну групу судитимуть за продаж в інтернеті неіснуючих товарів

Для привласнення грошей громадян фігуранти використовували 10 фейкових сторінок-магазинів у соцмережі із загальною аудиторією понад 600 тисяч осіб. Правоохоронці завершили досудове розслідування. За скоєне угрупованню загрожує до 12-ти років за ґратами.

Схему інтернет-шахрайства викрили кіберполіцейські Дніпропетровщини спільно зі слідчими обласного главку наприкінці 2021 року.

Встановлено, що організувало «бізнес» подружжя разом із приятелем. Зловмисники створили десяток сторінок у соцмережі, на яких розміщували оголошення про продаж неіснуючого одягу та взуття. Загальна кількість підписників фейкових магазинів перевищувала 600 тисяч.

Від покупців зловмисники отримували повну передплату на картки, оформлені на підставних осіб. Однак надалі вони припиняли зв’язок із клієнтами. У такий спосіб угруповання ошукало більше 40 громадян.

Фігурантам було оголошено про підозру за ч. 4 ст. 190 (Шахрайство), ч. 3 ст. 209 (Легалізація (відмивання) майна, одержаного злочинним шляхом) Кримінального кодексу України. Правоохоронці завершили досудове розслідування та скерували до суду обвинувальний акт. Підозрюваним загрожує до дванадцяти років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Процесуальне керівництво здійснювала Слобожанська окружна прокуратура Дніпропетровської обласної прокуратури.

Кіберполіція нагадує громадянам про необхідність дотримання рекомендацій для безпечного онлайн-шопінгу:

– купуйте товари лише у перевірених інтернет-магазинах;

– звертайте увагу на URL-адресу необхідного магазину: будь-які неточності можуть свідчити, що ви потрапили на фішинговий ресурс;

– не повідомляйте стороннім дані банківських карток, особливо CVV, PIN-код та термін дії картки;

– за можливості обирайте післяплату.

Національна поліція України