У «Київзеленбуді» проходить обшук

КМДА: Фахівці «Київзеленбуду» надають всі необхідні наявні документи та всебічно сприяють правоохоронним органам

Сьогодні, 6 березня, представники територіального управління Державного бюро розслідувань у місті Києві та оперативні співробітники Управління стратегічних розслідувань в місті Києві Департаменту стратегічних розслідувань Національної поліції України проводять невідкладні обшуки у службових приміщеннях КО «Київзеленбуд». Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Київську міську державну адміністрацію.

Повідомляється, що ухвалу слідчого судді щодо підстав обшуків у комунальними об’єднанні правоохоронні органи не надали.

«Фахівці «Київзеленбуду» надають всі необхідні наявні документи та всебічно сприяють правоохоронним органам у проведенні процесуальних дій. Зі свого боку комунальне об’єднання розраховує на об’єктивність і неупередженість слідства», – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, через ремонт підпірної стінки у парку «Позняки» зі збитками у майже 900 тис. гривень повідомлено про підозру підприємцям та посадовцю КО «Київзеленбуд». Досудовим розслідуванням встановлено, що КО «Київзеленбуд» та підприємиця уклали договір на проведення капітального ремонту і реставрації підпірної стінки в парку «Позняки» у Дарницькому районі міста Києва.

Раніше правоохоронці повідомили про підозру двом колишнім посадовцям КО «Київзеленбуд» за розтрату державних коштів на суму понад 1,3 млн грн під час капітального ремонту скверу у столиці. За даними слідства, у 2023 році між «Київзеленбудом» та приватним підприємством був укладений договір про капітальний ремонт скверу у Святошинському районі столиці. У цьому сквері, зокрема, є спортивний майданчик, на якому мали облаштувати спеціальне покриття. А втім, його не зробили.