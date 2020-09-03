Патрульні затримали чоловіка, який погрожував зброєю працівникам та відвідувачам банку

Вчора, близько 15-ї години, патрульні отримали виклик про розбій.

До поліції звернулася керівниця відділення банку на вулиці Симиренка та повідомила, що до банку зайшов невідомий чоловік, погрожував захопити установу, вийняв з сумки пістолет та направляв його на людей, після чого втік.

Відвідувачі та працівники банку детально описали чоловіка, а автопатрулі негайно вирушили розшукувати правопорушника. Невдовзі в одному з дворів поблизу місця події патрульні спільно з працівниками охоронної фірми помітили чоловіка, схожого за описом.

Інспектори затримали громадянина, під час поверхневої перевірки виявили у нього предмет, схожий на пістолет. Пізніше його впізнали очевидці події.

Патрульні викликали на місце слідчо-оперативну групу Святошинського управління поліції для вилучення предмета та надання правової кваліфікації діям чоловіка.

Патрульна поліція Києва