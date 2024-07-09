Пенсіонера із Миколаївщини за співучасть у воєнному злочині РФ засудили до 9 років ув’язнення

Снігурівський районний суд Миколаївської області визнав чоловіка винним у пособництві в порушенні законів і звичаїв війни.

Про це повідомляє «Судовий репортер» із посиланням на вирок від 5 липня.

Із 4 березня по 11 листопада 2022 року село Новокиївка Миколаївської області було окуповане російською армією, в тому числі військовослужбовцяии 108-го гвардійського десантно-штурмового полку 7-ої десантно-штурмової дивізії та 1-ї мотострілкової роти 1-го мотострілкового батальйону окремої гвардійської Горлівської Червонопрапорної, ордена Суворова бригади берегової оборони.

У липні 2022 року окупанти зіткнулися із нестачею води і знайшли в одному із дворів села колодязь, обладнаний водяним насосом, і задумали використовувати його для власних потреб.

Троє місцевих жителів вирішили цьому перешкодити і демонтували та заховали насос. Розшукуючи насос, росіяни отримали від невстановленої особи список прізвищ та прізвиськ мешканців села, серед яких було семеро осіб, які вважалися, можливо, причетними до переховування водяного насосу. Але солдати не могли знайти цих людей, бо не знали адрес їх проживання.

За версією обвинувачення, під час окупації російські вйськові налагодили дружні стосунки з місцевим пенсінером Григорієм Драгуненком, якого попросили допомогти зі списком. І Драгуненко погодився, начебто, щоб отримати такі особисті переваги, як безперешкодний проїзд через російські блокпости і вести підприємницьку діяльність тощо.

Драгуненко запросив до себе додому одного з односельців і того одразу затримали окупанти. Далі чоловік сів за кермо «Москвича», в якому були також невстановлений російський військовий і заручник. Позаду на вантажівці рухалися ще декілька військових РФ. У такому складі вони їздили по селу. Драгуненко, нібито, вказував місця проживання людей зі списку і їх затримували й садили в машину.

Відомо про сімох цивільних, яких вивезли за межі села, неподалік сільського кладовища, і наказали вишикуватись у балці. Далі солдати били затриманих і погрожували їм смертю. Щоб залякати, росіяни імітували розстріл двох чоловіків на очах у решти. Драгуненко, за версією обвинувачення, за цим спостерігаав і словесно націлював затриманих повідомити росіянам необхідну інфрмацію.

У судовому засіданні Драгуненко вину не визнав, пояснив, що проживав у місті Херсоні. Під час окупації села Новокиївка привозив із Херсона в село хліб. Із травня 2022-го став часто приїжджати з дітьми у село, бо тримає там ставок. У кінці червня російські військові приїхали відпочивати до нього на ставок. Одного разу змивали в ставку мазут з БТР, а коли він зробив їм зауваження, то сказали йому іти геть. Іншим разом він на прохання соллдатів возив їх до Херсона. Обвинувачений наполягав, що його змусили сісти в машину і російський вйськовий з бородою і автоматом сидів поруч та говорив куди їхати. Твердив, що свою допомогу військовим РФ не пропонував. В останньому слові Драгуненко зазначив, що в тій ситуації навпаки намагався допомогти повернути викрадений насос. Але представники РФ жорстоко побили його та викрали разом із автомобілем і змушували їздити по селу.

Незважаючи на таку позицію Драгуненка, суд вважає, що його винуватість повністю підтверджується доказами.

Один із потерпілих пригадав, як до нього прийшов син Драгуненка у супроводі російського військового і сказав, що його чекає батько. На подвірʼї у Драгуненка були ще 4-5 солдатів і вони з господарем розпивали пиво. Драгуненко спитав, де насос, і російський військовий також. Драгуненко тримав у руках список, в якому було його прізвище. Далі потерпілого змусили сісти в машину, за кермом якої був Драгуненко і поруч сидів російський військовий. Позаду рухався камаз із солдатами. По дорозі Драгуненко говорив росіянинов, що знає, де живе людина зі списку. Вони кілька разів зупинялися і в машину підсаджували інших затриманих. Потерпілий розповів, як біля цвинтаря його з односельцями вишикували і били. Їм дали зіграти в «русскую рулетку» — тягнути сірники. Потерпілий витягнув короткий сірник, тому солдат вивів його за пагорб і зробив два пострли — один раз поруч та другий раз біля голови. Потім вдарив його по обличчю і сказав сидіти і привів ще одного чоловіка, якого також побив. Потім усіх затриманих поставили у коло і знову били.

Росіяни давали чоловікам 3-4 дні, щоб знайти насос. І наказали на Драгуненка та його дітей навіть не дивитися «криво», бо будуть великі проблеми, бо буде граната в кожній оселі.

Загалом зі сторони обвинувачення було допитано семеро потерпілих і двоє свідків, які підтвердили ці обставини. Щодо насосу ті пояснили, що в сусіда був насос, сусід виїхав та доручив одному з них доглядати за подвірʼям. Насос односельці сховали, щоб військові РФ ним не користувалися. Військовий РФ, коли вони їхали в машині казав, що Драгуненко їх «дружбан». Коли потерпілих били і допитували, Драгуненко, нібито, сидів у машині та посміхався, а потім виходив і казав зізнаватися з приводу насосу. Військовослужбовці РФ погрожували, якщо не зізнаються, розвернути «гради» на село.

Ще один свідок пояснив, що після обіду влітку 2022 року йшов додому повз цвинтар, побачив хлопців із села та військовослужбовців РФ. Солдати силою затовкли його в машину та сказали, що Драгуненко його підвезе. Він був у середньому стані спʼяніння, тому не всі обставини пам`ятає. А через пару днів знайшов у себе у дворі насос.

Також були допитані троє свідків захисту, але вони не були очевидцями описаних подій і знали про все тільки зі слів сусідів. Ці свідки тільки харакатеризували потерпілих як осіб, як схильні до крадіжок, а про Драгуненка навпаки відгукувалися добре, кажучи, що він допомагав людям. Місцева жителька підтвердила, що в селі не було води і військовослужбовці РФ привозили воду з собою і, як припускала свідок, вони не знали про насос.

За співучасть у воєнному злочині Драгуненка засудили до 9 років позбавлення волі. Майже рік він уже відбув за рахунок попереднього увʼязнення.