Перед місцевими виборами СБУ блокувала діяльність ще трьох «ботоферм»

Дві «бофотерми» кіберфахівці та слідчі Служби безпеки блокували у Миколаєві, ще одна працювала в Івано-Франківську.

У Миколаєві під час передвиборчої кампанії зловмисники через «ботоферми» активно дискредитували дії державної та обласної влади. Для поширення фейків вони використовували мережу ботів.

Крім того, один із зловмисників адміністрував у соцмережах групи із загальною аудиторією понад 300 тисяч учасників. Там він публікував матеріали, які містили сепаратистські заклики до зміни меж території України.

А в Івано-Франківську місцевий мешканець через «ботоферму» упродовж 3 років надавав послуги зі створення десятків тисяч фейкових профілів у соцмережах і месенджерах.

Напередодні місцевих виборів в Україні клієнтами зловмисника стали переважно абоненти з РФ. Вони використовували анонімні профілі для поширення дезінформації, фейків та пропаганди серед української аудиторії.

Наразі тривають слідчі дії, перевіряється причетність до «діяльності» зловмисників спецслужб РФ.

З початку року кіберфахівці блокували діяльність 19 ботоферм загальною потужністю понад 60 тисяч ботів, а також 450 інтернет-агітаторів, які поширювали фейки.

Служба безпеки України