Воєнні злочини Бєзєлєра розглядатимуть у закритому засіданні

Словʼянський міськрайонний суд Донецької області призначив до розгляду по суті справу за обвинуваченням громадянина РФ Ігоря Бєзлєра у воєнних злочинах.

Про це повідомляє «Судовий репортер» із посиланням на ухвалу від 23 лютого.

Вважається, що Бєзлєр прибув у Донецьк в квітні 2014-го в складі розвідувально-диверсійної групи, яку очолювали кадрові офіцери РФ. Він створив незаконний збройний підрозділ і став одним із лідерів терористичної організації «Донецька народна республіка», діючи під контролем російської влади.

За матеріалами справи, Бєзлєр організовував викрадення і незаконне увʼязнення на території міста Горлівка та прилеглих районів Донецької області проукраїнськи налаштованих жителів, українських військовослужбовців, учасників АТО і працівників правоохоронних органів. Бєзлєр допитував і катував полонених, а також вів переговори щодо їх обміну.

23 червня 2014 підлеглі Бєзлєра викрали місцевого приватного підприємця, котрий займався волонтерською діяльністю і мав активну проукраїнську позицію. Чоловіка транспортували до захопленої адміністративної будівлі Горлівського міського відділу Управління по боротьбі з організованою злочинністю ГУ МВС України в Донецькій області. Протягом наступних кількох днів потерпілого неодноразово катували. Пізніше в коридорі між кабінетами під час проведення чергового допиту Бєзлєр висунув підприємцю вимогу зізнатися у причетності до Збройних Сил України. Почувши відмову, Бєзлєр вистрелив чоловіку в голову, а коли той упав, зробив ще не більше пʼяти пострілів у тіло. Вбитого поховали у невстановленому місці.

Крім цього, 14 липня 2014 року на блокпосту при вʼїзді в місто Горлівка Донецької області, учасники «ДНР» затримали міліціонера батальйону патрульної служби міліції особливого призначення «Артемівськ», який був пасажиром маршрутного автобусу «Бердянськ-Артемівськ». Чоловіка доставили до Горлівського УБОЗу, де він зазнав катування і жорстокого поводження.

Терористи змусили бранця зізнатися на відеокамеру у злочинах проти мирних жителів Донбасу, які він насправді не вчиняв. Цей «допит» виклали в інтернеті під назвами: «Допрос карателя батальйона Артемовск», «Пленный батальона Артемовск-показания Бесу».

Після цього за наказом Бєзлєра полоненому просверлили колінну частину лівої ноги, ампутували скальпову ділянку голови, а потім стратили пострілами в груди. Труп чоловіка захоронили у невідомому місці. Оприлюднено відео, в якому Бєзлєр зізнається у вбивстві українського міліціонера.

Суд ухвалив розглядати справу за відсутності обвинуваченого, який, за останніми даними, переховується на тимчасово окупованій території України, зокрема, в Криму. Ще з 2015 року він розшукуєься Інтерполом.

За даними контррозвідки СБУ, Бєзлєр періодично виїжджав з кримського півострова до Москви або ОРДЛО, де виступав інструктором з бойової підготовки для учасників незаконних збройних формувань. За інформацією російських ЗМІ, з початком повномасштабної війни Бєзєлєр нібито перебував в окупованому Бердянську Запорізької області і брав участь у військових операціях на боці РФ.

Суд вирішив слухати справу в закритому судовому засіданні, тому що будуть оголошуватися особисті дані потерпілих і свідків та інші вразливі подробиці скоєння злочинів, що може, у разі оприлюднення, наразити на небезпеку учасників справи.

В умовах війни Словʼянський міськрайонний суд Донецької області працює дистанційно і судові засідання у справі Бєзлєра відбуватимуться у режимі відеоконференцзвʼязку.