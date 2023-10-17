Затримано одного з організаторів масштабної шахрайської мережі: зловмисники виманили у матері загиблого військовослужбовця ₴7,5 мільйонів

Оперативники Головного управління Нацполіції в Закарпатській області затримали 35-річного мешканця Києва, який разом зі спільниками ошукав матір загиблого військовослужбовця з Донеччини на 7,5 млн гривень. Наразі правоохоронці встановлюють співучасників злочину та людей, які постраждали від дій цих зловмисників.

Оперативники кримінальної поліції Головного управління Нацполіції в Закарпатській області та відділу протидії кіберзлочинам в Закарпатській області Департаменту кіберполіції провели спецоперацію із затримання 35-річного зловмисника, який є одним з організаторів шахрайської схеми, за якою аферисти виманили у 49-річної переселенки з Донецької області, матері загиблого військовослужбовця, 7,5 млн гривень. Затримання поліцейські провели в Києві, за силової підтримки бійців КОРДу.

Грошові кошти, якими заволоділи зловмисники, жінка отримала як виплату від держави у зв’язку зі смертю сина, який захищав нашу державу від російського агресора.

Після того як потерпіла отримала грошову допомогу, їй почали телефонувати невідомі. Вони переконували, що не варто тримати гроші у банках України, оскільки найближчим часом вони збанкрутують. Аферисти рекомендували жінці покласти гроші на рахунок у фінансову установу за кордоном і пропонували свою допомогу у цьому.

Жінка погодилася на таку пропозицію та поклала 5 мільйонів гривень на криптогаманець, створений зловмисниками. Через деякий час вона захотіла зняти частину коштів із «рахунку», однак шахраї повідомили, що ці кошти арештовані і для того, щоб їх розблокувати, потрібно перерахувати їм на рахунки ще певну суму грошей. В подальшому, кількома переказами, потерпіла перевела шахраям ще 2,5 мільйони гривень. Після цього зв’язок із шахраями обірвався.

Ошукана жінка звернулася по допомогу до місцевої поліції.

Закарпатські поліцейські розпочали розслідування. Масштабні оперативні заходи тривали майже 6 місяців, оскільки шахраї виводили грошові кошти через численних підставних осіб та десятки спеціально створених рахунків, в тому числі в криптобанкінгу. Правоохоронці детально відстежили маршрут руху коштів та в результаті вийшли на основних фігурантів цієї схеми. Для розкриття злочину було залучено можливості кіберполіції та відділу кримінального аналізу ГУНП.

Станом на сьогодні у справі проведено майже 50 обшуків у різних регіонах України: за місцем проживання організаторів та їх можливих спільників. Вилучено ряд важливих доказів, зокрема велику кількість готівки в іноземній та національній валюті, а також дороговартісні автівки фігурантів. Одного з організаторів шахрайського кол-центру вже доставлено до Закарпаття та поміщено в ізолятор тимчасового тримання. Він дає свідчення поліції щодо своїх спільників та співпрацює зі слідством.

За процесуального керівництва окружної прокуратури, слідчі Ужгородського районного управління поліції повідомили затриманому про підозру за ч. 4 ст. 190 Кримінального кодексу України. Також суд вже розглянув клопотання щодо запобіжного заходу для підозрюваного. Відповідно до ухвали суду останній перебуватиме під вартою з можливістю внесення грошової застави у розмірі 13 млн 285 тисяч гривень.

Наразі оперативники встановлюють місцезнаходження інших осіб, причетних до цього злочину, та коло постраждалих від аферистів осіб. Слідство у справі триває.

Відділ комунікації поліції в Закарпатській області