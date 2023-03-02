38 учасників злочинної спільноти «Двадцятівські» взяли під варту

Такі безальтернативні запобіжні заходи обрали суди фігурантам, яких затримали за результатами першого етапу поліцейської спецоперації.

Нагадаємо: 27 лютого на території Дніпропетровської області та ще в кількох регіонах держави поліцейські провели масштабну спецоперацію для ліквідації діяльності наркокартелю, члени якого забезпечували наркотиками майже всю Україну. Тоді затримали 38 учасників злочинної спільноти, зокрема лідерів, представників силового блоку, «хіміків» та збувачів. Наразі всім обрані безальтернативні запобіжні заходи у вигляді тримання під вартою строком на 60 діб.

Окрім того, за результатами проведення понад 200 одночасних обшуків правоохоронці вилучили в учасників злочинної спільно майна на понад 170 млн грн. Серед вилученого – годинники на 2 млн доларів США, у тому числі від президента рф, понад 22 млн грн готівки у різній валюті, 40 авто загальною вартістю 50 мільйонів гривень, старовинні книги, ікони, 8 кг метамфетаміну, понад 600 пакетів із речовиною рослинного походження та таблетки метадону, вартість яких за цінами «чорного» ринку сягає 20 млн грн, зброю.

Вирішується питання про накладення арешту на вилучене майно.

Національна поліція України