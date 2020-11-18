Знайомий поцупив картку кременчужанина і зняв з рахунка майже 15 тисяч

Жителю іншої області інкримінують викрадення платіжної карти та грошей, що були на рахунку 57-річного кременчужанина.

Оперативники відділення поліції №1 у Кременчуці з’ясували, що чоловіки раніше разом працювали на одному об’єкті.

Приспавши пильність колеги, 29-річний зловмисник із кримінальним минулим викрав платіжну картку та зняв з неї понад 14,5 тисяч гривень.

Поліція розслідує злочин за двома статтями Кримінального кодексу України: ст. 185 (крадіжка) та 357 (викрадення документів, штампів, печаток, заволодіння ними шляхом шахрайства чи зловживання службовим становищем або їх пошкодження). Тривають слідчі дії. // kremen.today