Президенту Національної академії аграрних наук України повідомлено про підозру в одержанні хабара

Керівник НААН одержав у «винагороду» — елітний позашляховик — за включення особи до списку претендентів на заміщення вакансій академіків. Фігуранту загрожує до десяти років позбавлення волі.

Слідчі управління розслідування корупційних злочинів Головного слідчого управління Національної поліції України за процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора викрили президента Національної академії аграрних наук України в одержанні неправомірної вигоди.

Правоохоронці встановили, що посадовець сприяв зарахуванню особи до списку претендентів на заміщення вакансій академіків і подальшій передачі відповідних матеріалів на розгляд Президії НААН. За свою допомогу фігурант отримав «подяку» — елітний позашляховик.

Наразі слідчі повідомили президенту Національної академії аграрних наук України про підозру у вчиненні правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 (Прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою) Кримінального кодексу України.

Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від п’яти до десяти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років, з конфіскацією майна.

Досудове розслідування триває. Вирішується питання про обрання підозрюваному запобіжного заходу, а також повідомлення про підозру іншим фігурантам, причетним до цього правопорушення.

Нагадаємо: у листопаді 2020 року слідчі Головного слідчого управління Національної поліції України викрили керівників Національної академії аграрних наук України та структурних підрозділів, які налагодили схему розкрадання та привласнення майна академії. Тоді під час обшуків у приміщенні НААН поліцейські вилучили арсенал зброї.

Управління комунікації (за матеріалами Головного слідчого управління НПУ)