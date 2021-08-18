Судитимуть підприємця, через дії якого держава не отримала майже ₴12,5 млн. митних платежів

Київською обласною прокуратурою до Шевченківського районного суду м. Києва скеровано обвинувальний акт стосовно 50-річного громадянина України за фактами ухилення від сплати податків, зборів, підробки офіційних документів, митних декларацій, бухгалтерських документів, легалізації доходів, отриманих злочинним шляхом (ч.3 ст.27, ч.3 ст.212, ч.3 ст.27, ч.3 ст.358, ч.3 ст.27, ч.2 ст.366, ч.3 ст.27,ч. 2 ст. 209 КК України).

Вказаний чоловік займався підприємницькою діяльністю у сфері надання кур’єрських послуг. Упродовж 2015-2016 років обвинувачений замовляв з-за кордону різноманітні товари та оформлював посилки на вигаданих осіб, хоча фактично отримував їх самостійно. Таким чином він ухилявся від сплати митних платежів. Крім того, фігурант подавав до державних органів податкові накладні, відомості про доходи у яких не відповідали дійсності.

Вказані діяння призвели до фактичного ненадходження до державного бюджету коштів (митних платежів) в сумі майже 12,5 млн грн.

Досудове розслідування здійснювалось Слідчим управлінням ГУ СБУ в м. Києві та Київській області.

Київська обласна прокуратура