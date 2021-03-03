Передано до суду справу про розкрадання під час капремонту аеропорту «Полтава»

Державі завдано збитки на понад 7,3 млн гривень.

Служба безпеки України викрила у Полтавській області схему привласнення бюджетних грошей, виділених на реконструкцію об’єктів критичної інфраструктури регіону, у тому числі аеропорту «Полтава».

Оборудка завдала збитки державі на понад 7,3 млн гривень, інформує пресцентр обласного управління СБУ.

«До суду направлено обвинувальний акт щодо керівника комерційної структури, що займалася капремонтом приміщень аеропорту «Полтава» за ч. 2 ст. 364-1, ч. 2 ст. 366, ч. 3 ст. 212, ч. 2 ст. 209 Кримінального кодексу України, а також посадовця структурного підрозділу облдержадміністрації, який відповідав за технічний нагляд, за ч. 2 ст. 367 Кримінального кодексу України», — сказано в повідомленні.

За даними слідства, колишні посадовці облдержадміністрації уклали договір з представниками комерційної структури на проведення капітального ремонту декількох об’єктів, зокрема будівлі аеропорту «Полтава». Проте підрядники частково виконали роботи, передбачені укладеним договором. Одержану «різницю» ділки вивели у тінь. Для реалізації оборудки учасники протиправної схеми вносили недостовірні відомості до актів виконаних робіт.

Також задокументовано факти порушення податкового законодавства менеджментом комерційної структури під час освоєння бюджетних грошей, що призвело до ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах.

Нагадаємо, що аеропорт «Полтава» отримав статус міжнародного в грудні 2017 року. Влітку 2018 року аеропорт прийняв перший міжнародний рейс.

Аеропорт «Полтава» збудували в 50-60-х роках ХХ століття. Новий пасажирський термінал звели 1985 року. Аеропорт розташований на земельній ділянці 214 га, за 7 км на північний захід від Полтави, поруч з автотрасою Київ — Харків — Довжанський.

Аеропорт має на балансі пасажирський термінал загальною площею близько 5 тис. кв. м і проектною пропускною потужністю 400 пасажирів на годину. // LB.ua