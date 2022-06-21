Передавав координати місць дислокації ЗСУ — викрито мешканця Донеччини

За процесуального керівництва Донецької обласної прокуратури викрито та повідомлено про підозру мешканцю м. Бахмут у поширенні інформації про розташування Збройних Сил України за можливості їх ідентифікації на місцевості, яка не розміщувалася у відкритому доступі Генеральним штабом ЗСУ, Міністерством оборони України або іншими уповноваженими державними органами, в умовах воєнного стану (ч. 2 ст. 114-2 КК України).

За даними слідства, упродовж 4-6 червня 2022 року чоловік, використовуючи власний мобільний телефон, під час особистої переписки в одному з інтернет-месенджерів повідомляв іншій особі координати місць розташування особового складу та блокпостів Збройних Сил України на території Донецької області.

На даний час його затримано у порядку ст. 208 КПК України. Вирішується питання щодо обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснюється Головним управлінням Служби безпеки України в Донецькій та Луганській областях.

Офіс Генпрокурора