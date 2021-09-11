Поліцейські затримали хулігана, який підстрелив чоловіка у Івано-Франківську

Правоохоронці затримали зловмисника, який під час конфлікту поранив прикарпатця, вистріливши у нього з пістолета. Слідчі розпочали кримінальне провадження та з’ясовують усі обставини події.

10 вересня близько 18 години до поліції надійшло повідомлення про те, що біля одного із торгових закладі у Івано-Франківську невідомий чоловік вчинив стрілянину.

На місце події негайно виїхали працівники групи реагування патрульної поліції, слідчо-оперативна група й оперативники.

Попередньо поліцейські встановили, що 50-річний франківець вчинив конфлікт з продавцем вказаного торгового закладу.

На неправомірні дії чоловіка один із відвідувачів зробив йому зауваження.

В подальшому обоє чоловік вийшли на вулицю, де зловмисник вийняв предмет схожий на травматичний пістолет та здійснив постріл у бік 35-річного місцевого жителя.

У результаті потерпілий отримав вогнепальне поранення передньої частини шиї, його госпіталізовано до лікувального закладу.

В результаті проведення огляду місця подій поліцейські вилучили гільзу, предмет схожий пістолет та магазин з набоями.

Речові докази направлено на експертизу.

Фігуранта затримано у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України.

Слідчі розпочали кримінальне провадження за ч. 4 ст. 296 (Хуліганство) Кримінального кодексу України. Невдовзі хулігану повідомлять про підозру, а суд обере запобіжний захід.

Досудове розслідування триває.

Поліція Івано-Франківської області