Поліцейські затримали хулігана, який підстрелив чоловіка у Івано-Франківську

Поліцейські затримали хулігана, який підстрелив чоловіка у Івано-Франківську
Правоохоронці затримали зловмисника, який під час конфлікту поранив прикарпатця, вистріливши у нього з пістолета. Слідчі розпочали кримінальне провадження та з’ясовують усі обставини події.
10 вересня близько 18 години до поліції надійшло повідомлення про те, що біля одного із торгових закладі у Івано-Франківську невідомий чоловік вчинив стрілянину.
На місце події негайно виїхали працівники групи реагування патрульної поліції, слідчо-оперативна група й оперативники.
Попередньо поліцейські встановили, що 50-річний франківець вчинив конфлікт з продавцем вказаного торгового закладу.
На неправомірні дії чоловіка один із відвідувачів зробив йому зауваження.
В подальшому обоє чоловік вийшли на вулицю, де зловмисник вийняв предмет схожий на травматичний пістолет та здійснив постріл у бік 35-річного місцевого жителя.
У результаті потерпілий отримав вогнепальне поранення передньої частини шиї, його госпіталізовано до лікувального закладу.
В результаті проведення огляду місця подій поліцейські вилучили гільзу, предмет схожий пістолет та магазин з набоями.
Речові докази направлено на експертизу.
Фігуранта затримано у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України.
Слідчі розпочали кримінальне провадження за ч. 4 ст. 296 (Хуліганство) Кримінального кодексу України. Невдовзі хулігану повідомлять про підозру, а суд обере запобіжний захід.
Досудове розслідування триває.
Поліція Івано-Франківської областіTweet