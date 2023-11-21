Зірвали план втечі: поліцейські Одещини затримали водія, який допомагав ухилянтам незаконно покинути країну

Перевізнику повідомили про підозру у сприянні незаконному переправленню через державний кордон України. За скоєне йому загрожує позбавлення волі. Відносно пасажирів, які мали намір незаконно виїхати за кордон, склали адміністративні матеріали. Тим загрожує штраф або адміністративний арешт.

Подія сталася кілька днів тому у Подільському районі. Слідчі встановили, що житель міста Подільськ за вказівками спільника, особа якого наразі встановлюється, пообіцяв довезти до кордону групу чоловіків призовного віку і скоординувати їх подальший самостійний перехід до сусідньої країни в обхід пунктів пропуску. В обумовленому місці чоловік на автівці зустрів ухилянтів, після чого всі рушили до лінії розмежування державного кордону.

Оплата за послуги перевізника мала відбутися після успішного завершення «операції», та варіювалася від 3,8 до 5 тис. доларів США, але план зірвали прикордонники. Викритий ними перевізник залишив своїх пасажирів біля прикордонної смуги, а сам утік. За декілька днів поліцейські розшукали та затримали правопорушника.

«Слідчі під процесуальним керівництвом Подільської окружної прокуратури наразі повідомили фігуранту про підозру у сприянні незаконному переправленні осіб через державний кордон України порадами, вказівками, наданням засобів або усуненням перешкод, вчиненому за попередньою змовою групою осіб щодо кількох осіб. Цей злочин кваліфікується за ч. 2 ст. 332 Кримінального кодексу України та карається позбавленням волі на строк від п’яти до семи років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років. Суд обрав підозрюваному запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту. Слідство триває, встановлюється повне коло осіб, причетних до даного правопорушення», – повідомив начальник Подільського районного управління поліції Олег Жуковський.

За спробу незаконного перетинання державного кордону України поза пунктами пропуску відносно дванадцяти ухилянтів, які мали намір незаконно виїхати за кордон, правоохоронці склали адміністративні матеріали за ч. 1 ст. 204-1 Кодексу України про адміністративні правопорушення, які вже скерували до суду. Чоловікам загрожує штраф від 3400 до 8500 гривень або адміністративний арешт на строк до 15 діб.

Під час досудового розслідування поліцейські встановили ще одну особу, причетну до даного кримінального правопорушення. Ним виявився житель Подільського району, який також здійснював перевезення ухилянтів до прикордонної смуги та в подальшому мав координувати їхні дії щодо перетину кордону в обхід офіційних пунктів пропуску.

Правопорушнику слідчі повідомили про підозру за ч. 2 ст. 332 Кримінального кодексу України у сприянні незаконному переправленні осіб через державний кордон України порадами, вказівками, наданням засобів або усуненням перешкод, вчиненому за попередньою змовою групою осіб щодо кількох осіб.

Наразі вирішується питання щодо обрання фігуранту в суді запобіжного заходу.

Слідчі дії тривають.

Подільське районне управління поліції Одещини