Переговори України і США: Білий дім та Умєров опублікували головні домовленості

Київ погодився на забезпечення судноплавства, виключення застосування сили і недопуск використання комерційних суден у військових цілях.

Білий дім опублікував звіт про досягнуті на перемовинах із Україною домовленості. Згідно з ними, США і Україна погодилися забезпечити безпечне судноплавство, виключити застосування сили та не допустити використання комерційних суден у військових цілях у Чорному морі.

Сполучені Штати залишаються відданими сприянню обміну військовополоненими, звільненню цивільних ув’язнених та поверненню примусово переміщених українських дітей. США та Україна домовилися розробити заходи щодо реалізації угоди президента Дональда Трампа та президента Володимира Зеленського про заборону ударів по енергетичних об’єктах Росії та України.

“Сполучені Штати та Україна продовжуватимуть працювати над досягненням міцного та тривалого миру”, – йдеться у заяві.

Також там додали, що США та України вітають зусилля третіх країн стосовно досягнення припинення вогню у морі та проти енергетики.

“Сполучені Штати повторили обом сторонам імператив президента Дональда Дж. Трампа про те, що вбивства з обох сторін російсько-українського конфлікту мають припинитися, як необхідний крок до досягнення міцного мирного врегулювання. З цією метою Сполучені Штати продовжуватимуть сприяти переговорам між обома сторонами для досягнення мирного врегулювання відповідно до домовленостей, укладених в Ер-Ріяді. Сполучені Штати висловлюють вдячність наслідному принцу Мохаммеду бін Салману за його керівництво та гостинність у знову сприянні цим важливим дискусіям у Королівстві Саудівська Аравія”, – підсумували в заяві Білого дому.

Також зустрічі підсумував міністр оборони Рустем Умєров, який був головою української делегації. За його словами, переговори зосереджувалися на безпеці енергетики і критичної інфраструктури, безпечній навігації в Чорному морі, а також звільненні та поверненні наших полонених та дітей.

Ключові результати (за словами міністра)

Всі сторони домовились забезпечити безпечну навігацію (судноплавство), припинити використання сили, та запобігти використанню комерційних суден у військових цілях у Чорному морі.

“Українська сторона наголошує: переміщення Росією своїх військових суден за межі Східної частини Чорного моря буде вважатися порушенням духу цієї домовленості та буде розглядатись як порушення зобов’язань забезпечити свободу судноплавства в Чорному морі та загрозу національній безпеці України. В такому випадку, Україна матиме повне право реалізовувати право на самозахист”, – підкреслив він.

Всі сторони домовились впровадити домовленості Президентів щодо повної заборони ударів по енергетичній інфраструктурі України та Росії .

. Всі сторони вітають залучення третіх країн з метою забезпечити підтримку впровадження енергетичної та морської домовленостей.

Всі сторони продовжать працювати над досягненням стійкого та тривалого миру.

США підтвердили свою підтримку в допомозі здійснення обміну військовополоненими, звільнення цивільних затриманих осіб та повернення насильно вивезених українських дітей.

Переговори США з Україною

Після першої зустрічі в Джидді 12 березня, на якій Київ прийняв пропозицію Вашингтона встановити повне припинення вогню, українська і американська делегації повторно зустрічалися 23-25 березня. Це була зустріч так званих технічних команд, які обговорювали можливості встановлення режиму припинення вогню в Чорному морі та зупинки атак проти енергетики. Це – те, на що погодилася Росія, оскільки про готовність до повної “тиші” вона не заявила.

Штати спілкувалися не лише з Україною, а й з Росією. Учора відбулися 12-годинні переговори. // LB.ua