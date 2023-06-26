Перейшов на бік ворога і воював проти ЗСУ на Херсонщині – підозрюють жителя Донецька

За процесуального керівництва Тернопільської обласної прокуратури повідомлено про підозру мешканцю Донецька у державній зраді та у добровільній участі в незаконному воєнізованому формуванні терористичної організації «ДНР» під час воєнного стану(ч. 2 ст. 111, ч. 7 ст. 111-1 КК України).

За даними слідства, громадянин України у квітні 2022 року добровільно перейшов на бік ворога, вступивши у збройне воєнізоване формування – так званий «113 стрелковый полк мобилизационного резерва» терористичної організації «Донецкая народная республика».

Упродовж квітня-листопада 2022 року підозрюваний на посаді стрільця-радіотелефоніста під позивним «Фенікс» воював на боці ворога зі Збройними Силами України. Він відповідав за виконання бойових завдань батальйону, належне зберігання й утримання в справному стані виданої йому зброї, ведення і коригування вогню по українських військовослужбовцях. Також брав участь у незаконному утриманні патріотично налаштованих цивільних громадян України на тимчасово окупованій території Херсонської області.

Упродовж вказаного часу донеччанин виконував злочинні завдання поблизу тимчасово окупованих населених пунктів Херсонської області.

Спеціальне досудове розслідування здійснюють слідчі Управління СБУ в Тернопільській області.

Пресслужба Тернопільської обласної прокуратури