Перейшовши за сумнівним посиланням, жителька Зборівщини втратила 36 500 гривень

Гроші незаконно списали з двох банківських карток жительки Залозецької громади після того, як вона перейшла за посиланням, яке надійшло їй на телефон. Працівники Зборівського відділення поліції встановлюють обставини афери.

За словами потерпілої, вона отримала смс-повідомлення про отримання грошової допомоги, в якому було посилання на невідомий їй веб-ресурс. Жінка перейшла на вказаний сайт та, ймовірно, ввела там дані своїх банківських карток. Вже через декілька хвилин отримала сповіщення про те, що з рахунку зняли гроші. Загальна сума – 36 500 гривень.

За даним фактом розпочато кримінальне провадження за ч. 1 ст. 190 Кримінального кодексу України (шахрайство). Тривають заходи для розкриття злочину.

Поліцейські пояснюють: правопорушники роблять розсилку повідомлень в телеграм каналах, в соціальних мережах, за допомогою смс-повідомлень, де розповідають про виплату матеріальної допомоги. У повідомленні вказують посилання на ресурс, де нібито можна подати заявку. За посиланням громадянам пропонується ввести персональні дані та номер банківської картки для зарахування грошей.

Якщо ви, заповнюючи заявку дійшли до розділу, де вас просять ввести дані банківської картки – зупиніться і вийдіть з даної сторінки, навіть, якщо вона нагадуватиме відомий сайт банку, чи іншої установи. Це так званий фішинг.

Пам’ятайте: беріть інформацію, особливо з приводу фінансових виплат, лише з офіційних джерел; не переходьте за сумнівними посиланнями та не вводьте реквізити платіжних карток на незнайомих та підозрілих вебсайтах; якщо ж фінансову інформацію розголошено, негайно зверніться до банку та заблокуйте картку, повідомте про випадок шахрайства поліцію.

Відділ комунікації поліції Тернопільської області