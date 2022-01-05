Перекрито канал постачання кокаїну із-за кордону до столиці

Щомісячний «прибуток» від наркобізнесу становив близько 2 000 000 гривень. У ході санкціонованих обшуків у фігурантів вилучено понад один кілограм розфасованого наркотику. Відтепер п’ятьом зловмисникам загрожує до дванадцяти років ув’язнення.

Співробітники Шевченківського управління поліції за процесуального керівництва окружної прокуратури та за силової підтримки бійців полку поліції особливого призначення №1 перекрили канал постачання кокаїну з-за кордону на територію міста Києва.

Як розповів начальник відділу поліції № 2 Шевченківського управління поліції Олександр Дибов, за цінами «чорного ринку» вартість вилученого становить 4 000 000 гривень:

«Ми з’ясували, що постачальник наркотиків — 27-річний уродженець Закарпаття, який останні три роки проживав за кордоном, звідки й відправляв кокаїн до України. Крім того, до злочинної групи входили організатор, його співмешканка та двоє збувачів. Отриманий «товар» зловмисники реалізовували у різних районах столиці. Ми провели вісім санкціонованих та три невідкладних обшуки у осіб, причетних до збуту кокаїну у місті Києві. У ході слідчих дій за місцями мешкання та в автомобілях затриманих виявили та вилучили понад 1 кілограм розфасованого кокаїну підготовленого до продажу, 20 000 гривень, 10 000 доларів, мобільні телефони, банківські картки, чорнові записи».

Постачальника та чотирьох наркоділків затримано у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України. Це — мешканці столиці, 1985, 1994 та 1997 років народження та уродженець Дніпропетровщини, 1979 року народження.

За даним фактом слідчим відділом Шевченківського управління поліції розпочато кримінальне провадження за ч. 3 ст. 307 Кримінального кодексу України — незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів. За процесуального керівництва Шевченківської окружної прокуратури міста Києва слідчі оголосили затриманим про підозру. Їм загрожує до дванадцяти років позбавлення волі із конфіскацією майна.

У рамках кримінального провадження тривають слідчо-оперативні дії для встановлення всіх обставин правопорушення та притягнення до відповідальності й інших осіб, причетних до злочину.

Відділ комунікації поліції Києва